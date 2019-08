Le ultime su Inter-Lecce: D'Ambrosio arretra, esordio per Lukaku

Finalmente, si parte! A oltre due mesi di distanza dall'ultima gara della stagione 2018/19, il campionato italiano riaccende i fari sulla competizione, sul campo, sui risultati piuttosto che sul mercato, che per tante squadre è però ancora lontano dall'essere finito. Alle 18 di sabato via a Parma-Juventus, gara d'esordio del nuovo anno, poi via via spazio a tutte le altre partite. Di seguito le ultime dai rispettivi centri sportivi, dove i tecnici parleranno domenica in vista della sfida di lunedì sera, grazie ai nostri inviati sui campi:

Con Godin ancora out (spinge per il Cagliari), Barella in cerca della miglior condizione e l'affare Sanchez non ancora sbloccato, la prima versione dell'Inter di Conte nel Monday Night contro il Lecce è perciò facile da disegnare. D'Ambrosio farà ancora il terzo di difesa. Vecino si prenderà una maglia da titolare in mezzo. Lautaro sarà il partner del nuovo nove Lukaku.

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro Martinez, Lukaku.

Allenatore: Conte.

Rossettini al centro della difesa, pienamente recuperato. A centrocampo scelte quasi obbligate, visto che Shakhov e Mancosu non sono al meglio: giocherà Majer con Tachtsidis e Petriccione. In avanti Falco agirà alle spalle di Lapadula e La Mantia. Dalla panchina Farias, a cui servirà ancora un po'di tempo prima di essere al 100%.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Majer; Falco; Lapadula, La Mantia.

Allenatore: Liverani.