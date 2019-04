Le ultime su Inter-Roma: il grande dubbio è Icardi o Lautaro Martinez

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La sfida Champions tra Inter e Roma potrebbe essere il match point giusto per confermarsi nella coppa che più conta per Spalletti, mentre i giallorossi cercano punti fondamentali per continuare a credere nei primi quattro posti. Una sfida particolarissima per i tecnici, entrambi ex della sfida, anche se il percorso di Spalletti (doppio) nella Capitale, non è certo paragonabile all'esperienza di Ranieri in nerazzurro. Di seguito le ultime di formazione sulla gara del 33° turno di Serie A, in arrivo dai nostri inviati sui vari campi della massima divisione italiana:

In una cornice di pubblico ancora una volta suggestiva, l'Inter andrà a caccia della vittoria che confermerebbe virtualmente un posto in Champions League. Senza Brozovic, Spalletti ha bisogno di qualità nel possesso e, per questo, contro la Roma è pronto a rischiare un Borja Valero non certo al top della condizione. L'alternativa allo spagnolo è Gagliardini. Permane in attacco il dubbio Icardi-Lautaro, con il Toro che si candida per un posto da titolare.

● I convocati di Spalletti: c'è Borja Valero, out Brozovic

● Le parole di Spalletti : "La corda ora è tesa al punto giusto"

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Borja Valero; Politano, Nainggolan, Perisic; Martinez.

Allenatore: Spalletti.

Dopo le vittorie contro Sampdoria e Udinese la Roma è attesa dal match contro l'Inter al Meazza. Uno scontro diretto per confermare le ambizioni Champions della squadra di Ranieri, mai vittoriosa contro chi la precede in classifica in questa stagione. Dopo aver perso De Rossi, il tecnico di San Saba ritrova Steven Nzonzi, che farà coppia con Cristante a centrocampo e Kolarov (squalifica scontata). C'è El Shaarawy. L'esterno aveva accusato due giorni fa qualche noia muscolare. A completare la trequarti giallorossa saranno Pellegrini e Zaniolo, mentre l'attacco sarà guidato da Dzeko.

● I convocati di Ranieri: ci sono Florenzi ed El Shaarawy

● Le parole di Ranieri : "Stiamo bene, un ko con l'Inter cambierebbe poco"

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nzonzi, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko.

Allenatore: Ranieri.