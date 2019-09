Le ultime su Inter-Udinese, Lautaro Martinez fa coppia con Lukaku

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo le due settimane di pausa dedicate alle nazionali, torna la Serie A, con diversi appuntamenti di spessore. A cominciare dalla sfida di Firenze, dove la Juventus ritrova la guida di Sarri, mentre l'Inter di Conte se la vedrà con l'Udinese. Un weekend di massima divisione particolarmente lungo, visto che si concluderà solo lunedì, con la disputa di Torino-Lecce alle 20.45. Di seguito le ultime dai rispettivi centri sportivi, dove i tecnici parleranno domani in vista della sfida di sabato sera, grazie ai nostri inviati sui campi:

Ancora Lautaro Martinez, galvanizzato dopo la tripletta in Texas, al fianco di Lukaku nella coppia d'attaccanti che Conte schiererà contro l'Udinese: le condizioni dell'argentino sembrano buone, ma Sanchez rimane una possibilità. A centrocampo possibile chance per Barella, con Vecino preservato per la Champions, mentre dietro dovrebbe toccare a Godin, de Vrij e Skriniar, con D'Ambrosio e Ranocchia a riposo. Attenzione anche a Lazaro, provato spesso negli ultimi allenamenti.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Lazaro, Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lukaku, Lautaro Martinez.

Allenatore: Conte.

Samir a rischio panchina per il lungo viaggio intercontinentale che l'ha riportato in Italia, mentre davanti con Lasagna dovrebbe giostrare uno tra De Paul e Nestorovski, nonostante Okaka scalpiti. L'argentino però ha lo stesso problema del brasiliano e potrebbe persino essere lasciato in panchina, ma tutto dipenderà dagli allenamenti di oggi e domani, in cui Tudor potrà toccare con mano la condizione del suo numero 10.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Ekong, Samir; Larsen, Mandragora, Jajalo, Fofana, Sema; De Paul, Lasagna.

Allenatore: Tudor.