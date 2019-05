Le ultime su Juventus-Atalanta: il saluto di Allegri all'Allianz Stadium

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Centottanta minuti alla fine del campionato e tra Juventus e Atalanta ci sono in palio tre punti molto importanti per la lotta Champions. Gli orobici devono risollevarsi dopo il ko in finale di Coppa Italia ma paradossalmente avrebbero in mano il quarto posto anche con una sconfitta a Torino, dove tutta l'attenzione sarà però catalizzata da Max Allegri, dopo l'annuncio di oggi. Di seguito le ultime dai rispettivi centri sportivi, dove i tecnici esprimeranno domani il proprio pensiero per la sfida di domenica, ore 20.30:

C'è anche una partita da giocare, domenica sera. Contro l'Atalanta sarà l'ultima volta all'Allianz Stadium di Massimiliano Allegri da allenatore della Juventus. Difficile che il tecnico faccia scelte eclatanti: Szczesny giocherà tra i pali; in difesa De Sciglio a destra e Spinazzola a sinistra, mentre al centro della difesa Bonucci dovrebbe giocare insieme a Barzagli, anche lui ai saluti dopo una brillante carriera da calciatore. In mediana Emre Can, Pjanic e Matuidi. In avanti, invece, Bernardeschi e Dybala insieme a Cristiano Ronaldo.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Barzagli, Spinazzola; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Ronaldo, Dybala.

Allenatore: Allegri.

Gasperini non dovrebbe modificare granché rispetto all'undici che ha giocato la finale di Coppa Italia contro la Lazio: Gosens sulla sinistra al posto di Castagne e Mancini in luogo di Djimsiti. Per il resto ancora Ilicic e Gomez dietro Zapata, con Gollini in porta preferito a Berisha. Per Toloi stagione finita, difesa affidata all'esperienza di Masiello.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Palomino, Mancini, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata.

Allenatore: Gasperini.