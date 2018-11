Le ultime su Juventus-Cagliari, i probabili undici della gara

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Di seguito le ultime di formazione per la sfida dell'undicesimo turno di campionato di Serie A 2018/19, in programma nel weekend ma che inizierà già stasera con l'anticipo del San Paolo:

Principalmente due i dubbi di Allegri per la sfida ai sardi: in attacco potrebbe essere schierato Mandzukic al fianco di Dybala e Ronaldo anche se Douglas è favorito per una maglia da titolare, mentre a centrocampo Cuadrado potrebbe dare un turno di riposo a Bentancur. Per la sfida al Manchester United comunque sarà disponibile anche Khedira, una possibilità in più per un centrocampo in flessione anche a causa della scarsa rotazione imposta dagli infortuni.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Benatia, De Sciglio; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Ronaldo

Allenatore: Ancelotti.

Ancora albero di Natale per Maran, che schiererà Pavoletti come unica punta e Castro-Joao Pedro alle sue spalle. A centrocampo il tecnico non tocca nulla, con Bradaric, Barella e Ionita che danno certezze. In difesa Pisacane affiancherà Ceppitelli, con Srna e Padoin sulle corsie laterali.

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno; Srna, Pisacane, Ceppitelli, Padoin; Ionita, Bradaric, Barella; Castro, Joao Pedro; Pavoletti.

Allenatore: Maran.