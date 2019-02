Le ultime su Juventus-Parma - Caceres subito titolare. C'è Perin

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Juventus vuole tornare subito a vincere dopo la clamorosa sconfitta con eliminazione dalla Coppa Italia contro l'Atalanta. Anche il Parma è in cerca di riscatto vista la sconfitta subita in casa e in rimonta dalla SPAL nel corso dell'ultimo turno di campionato. Allegri ha annunciato prima della sfida di Bergamo che domani giocherà Perin, un'occasione importante per mettersi in mostra. Con gli infortuni di Bonucci e Chiellini e l'addio di Benatia, scontate le scelte per i centrali con l'esordio del vecchio nuovo acquisto Caceres al fianco di Rugani. A centrocampo Bentancur è favorito su Emre Can, con Pjanic e Matuidi certi di un posto. In avanti potrebbe restare fuori Dybala e soprattutto tornare Mandzukic insieme a Cristiano Ronaldo.

D'Aversa invece decide di confermare in toto la formazione già vista una settimana fa al Tardini. Dal mercato non sono arrivati potenziali titolari e dunque in difesa giocheranno Iacoponi e Gagliolo sulle fasce con Bruno Alves e Bastoni al centro. A centrocampo confermato Kucka, insieme a Scozzarella e Barillà. In avanti, oltre a Inglese unica punta, agiranno ancora Gervinho e Biabiany, anche se quest'ultimo deve fare attenzione al ballottaggio con Siligardi.

Probabili formazioni:

Juventus (4-3-3): Perin; Cancelo, Rugani, Caceres, Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Mandzukic, Ronaldo. Allenatore: Allegri

Parma (4-3-3): Sepe; Gagliolo, Bastoni, Bruno Alves, Iacoponi; Barillà, Scozzarella, Kucka; Gervinho, Inglese, Biabiany. Allenatore: D'Aversa