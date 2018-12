Le ultime su Juventus-Roma, i probabili undici della sfida

© foto di www.imagephotoagency.it

Lo Juventus-Roma di quest'anno non sarà una sfida di alta classifica: troppi i punti di distanza tra le squadre, per i meriti bianconeri ma soprattutto per i demeriti capitolini, molto indietro anche nella lotta per la Champions League. Rimane comunque una sfida ricca di fascino che inciderà molto sul futuro della panchina giallorossa. Di seguito le ultime di formazione per la sfida del diciassettesimo turno di campionato di Serie A 2018/19, in programma tutto nella giornata di domani e che inizierà con la sfida tra Lazio e Cagliari delle 12.30:

Allegri ha annunciato diversi titolari in conferenza stampa, in particolare De Sciglio, Alex Sandro e Cristiano Ronaldo. Difficilmente a centrocampo rinuncerà a Bentancur, mentre davanti Dybala si schiererà alle spalle delle due punte, il lusitano e Mandzukic.

Le parole di Allegri : "Domani giocheranno De Sciglio e Alex Sandro, ma Spinazzola sta molto bene e potrebbe giocare. Cancelo sta facendo la terapia riabilitativa. Domani torna a disposizione Khedira che sta meglio di quanto mi aspettassi, non dico per giocare, ma è più avanti. Poi c'è Emre Can che ha fatto una bella partita contro il Torino. Ronaldo gioca. Poi salterà una delle prossime due partite, quindi è un 50 per cento".

JUVENTUS (4-3-1-2):Szczęsny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanić, Matuidi; Dybala; Ronaldo, Mandžukić.

Bocciato l'esperimento Zaniolo falso nueve, Di Francesco ha comunque testato la difesa a tre in settimana ma domani dovrebbe andare con le certezze: schieramento a quattro con Florenzi che si alza a fare l'esterno d'attacco, garantendo però copertura e pressing, ciò che Under e Kluivert non riescono a fornire per tutta la sfida. Torna Schick come riferimento avanzato.

Le parole di Di Francesco : "Quando provi delle cose e ti rendi conto che le cose non funzionano è meglio tornare indietro. Si giocheranno il posto Schick, Under e Kluivert per i due posti davanti, anche Cengiz ha avuto qualche problemino in settimana. Difesa a tre? Ho provato entrambe le soluzioni, i concetti non cambiano ma forse solo gli interpreti. Al di la di tre o quattro, la Roma deve difendere meglio, in undici. Abbiamo avuto tante difficoltà difensive, come realizzazioni stiamo facendo meglio ma il problema sono i gol subiti. Voglio comunque tenere la formazione top secret".

ROMA (4-3-1-2): Olsen; Santon, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Florenzi, Zaniolo, Kluivert; Džeko.