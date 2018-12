Le ultime su Juventus-Sampdoria: torna CR7. Fiducia per Ramirez

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'ultima giornata del 2019 si apre con la gara del lunch time fra Juventus e Sampdoria. La capolista sfida i blucerchiati, una delle squadre più in forma di questo campionato. Cristiano Ronaldo, 12 gol, contro Fabio Quagliarella, 11 reti in questa stagione. La squadra di Allegri, nonostante il pareggio con l'Atalanta, ha incrementato di un punto il vantaggio sul Napoli, con i partenopei sconfitti a San Siro dall'Inter.

Contro la Samp mancherà lo squalificato Bentancur, al suo posto dovrebbe esserci Matuidi, che ha smaltito la sindrome influenzale ed è tornato a disposizione di Allegri. Dubbio Alex Sandro-Spinazzola, come affermato anche dallo stesso Allegri in conferenza stampa. Davanti Cristiano Ronaldo dal primo minuto con Mandzukic: Douglas Costa e Dybala pronti a giocarsi il terzo posto in attacco. In difesa Rugani al posto di Bonucci.

JUVENTUS 4-3-3 - Szczesny; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Can, Pjanic, Matuidi; Dybala, Mandzukic, Cristiano Ronaldo.

La Sampdoria vola, trascinata da uno straordinario Fabio Quagliarella. In difesa al posto dello squalificato Andersen ci sarà Tonelli al fianco di Collegy. Ancora fiducia per Ramirez sulla trequarti, a segno nelle ultime due gare: panchina per Saponara e Defrel.

SAMPDORIA 4-3-1-2 - Audero; Sala, Tonelli, Colley, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; ramirez; caprari, Quagliarella.