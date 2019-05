Le ultime su Lazio-Bologna: turnover Inzaghi, torna Sansone dal 1'

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Centottanta minuti alla fine del campionato e tra Lazio e Bologna ci sono in palio tre punti molto importanti per la lotta salvezza: i felsinei, dopo il successo contro il Parma, vogliono chiudere il discorso già all'Olimpico di Roma, uno stadio carissimo al tecnico Mihajlovic. Inzaghi, conquistata la Coppa Italia e l'Europa League, non ha più obiettivi stagionali se non chiudere al meglio possibile. Di seguito le ultime dai rispettivi centri sportivi, dove i tecnici parleranno domani in vista della sfida di lunedì:

Si va verso la conferma di tanti interpreti della squadra che ha vinto la Coppa Italia, con il ritorno tra i titolari di Milinkovic-Savic, di conseguenza Parolo si risiede in panchina. Squalificato Radu, out Berisha e Lukaku, in attacco dovrebbero esserci ancora Immobile, mentre appaiono a rischio turnover Correa e Luis Alberto. Possibile che sia Caicedo il compagno del biondo attaccante della Nazionale di Mancini.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Romulo, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Caicedo, Immobile.

Allenatore: Inzaghi.

Rientra Dijks dopo la squalifica, al pari di Sansone: entrambi dovrebbero tornare in formazione, mentre Dzemaili può vincere il ballottaggio con Poli, altro rientrante, ed essere il titolare nel centrocampo a due completato da Pulgar. Destro torna in panchina con Palacio punto di riferimento offensivo davanti a Orsolini, Soriano e appunto l'ex Bayern Monaco.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Dijks; Dzemaili, Pulgar; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio.

Allenatore: Mihajlovic.