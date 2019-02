Le ultime su Lazio-Empoli: i probabili undici della sfida

© foto di PhotoViews

Comincia stasera la giornata di Serie A, con la sfida tra Empoli e Lazio, anticipata in questa data inusuale per gli impegni della Nazionale di rugby nella Capitale. Per i biancocelesti un'occasione importante di mettere pressione alle concorrenti per il quarto posto, ma gli azzurri venderanno carissima la pelle dopo il mezzo passo falso dello scorso sabato, contro il ChievoVerona. Di seguito le ultime di formazione per la sfida del ventitreesimo turno di campionato di Serie A 2018/19, in programma tra stasera e domenica, e che inizierà con la sfida tra Lazio ed Empoli delle 20.30:

Inzaghi non avrà a disposizione Parolo, mentre Immobile fa parte dei convocati per il match di questa sera ma non dovrebbe essere titolare. Luis Alberto e Correa stringono i denti nonostante una condizione non ottimale, dovrebbero essere a supportare Caicedo, unica punta. Tornerà Milinkovic Savic dalla squalifica al fianco di Leiva, mentre a destra ecco Romulo dal 1'. In difesa conferma per Bastos al fianco di Acerbi e Radu.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Romulo, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Caicedo.

La Gumina non ha recuperato, quindi toccherà ancora a Farias fare coppia con Caputo. Per Oberlin non è ancora il momento di una maglia titolare. In regia ancora Bennacer, con Krunic e Traorè ai lati, sulle fasce invece Di Lorenzo e Pasqual. Dragowski non è partito per Roma, in porta ci sarà ancora una volta Provedel.

EMPOLI (4-3-3): Provedel, Veseli, Silvestre, Rasmussen; Di Lorenzo, Traorè, Bennacer, Krunic, Pasqual; Farias, Caputo.