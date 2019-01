Le ultime su Lazio-Juve - Maglia da titolare per Correa e Douglas Costa

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Lazio ha bisogno di un successo per rilanciarsi in ottica quarto posto. Farlo contro la Juventus avrebbe un significato particolare, per la forza dei campioni d'Italia ma soprattutto per il morale della formazione di Simone Inzaghi. Intanto la squadra di Max Allegri non ha intenzione di mollare la presa in campionato, nonostante i nove punti di vantaggio sul Napoli.

In casa biancoceleste bisogna fare a meno degli squalificati Acerbi e Marusic, ma anche dell'infortunato Luiz Felipe. Per questo Inzaghi si affida a Wallace e Radu. Sulla trequarti Correa, a differenza della gara di domenica scorsa al San Paolo, giocherà dall'inizio. Al suo fianco c'è Luis Alberto, in avanti confermatissimo Immobile.

La Juve deve fare i conti con i guai fisici di Joao Cancelo e Pjanic, out anche Khedira. Si rivedono Szczesny e Bonucci, ancora fuori Mandzukic con Douglas Costa che dovrebbe completare il fronte offensivo insieme a Ronaldo e Dybala. Bernardeschi, invece, dovrebbe trovare spazio a gara iniziata.

Queste le probabili formazioni della sfida:

Lazio (4-3-2-1): Strakosha; Basta, Wallace, Radu, Lulic; Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic; Luis Alberto, Correa; Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi.

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Bentancur, Matuidi; Dybala, Cristiano Ronaldo, Douglas Costa. Allenatore: Max Allegri.