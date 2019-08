Le ultime su Lazio-Roma: torna Leiva, Fonseca lancia Zappacosta

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo l'antipasto della prima giornata, la Serie A si concede subito il bis: tra stasera e domenica andrà in scena il secondo atto del campionato di massima divisione, prima della pausa per le nazionali e in attesa della fine del mercato. Alle 20.45 di stasera il derby emiliano tra Bologna e SPAL, domani il big match tra Juve e Napoli e domenica il derby di Roma: la carne sul fuoco non manca davvero. Di seguito le ultime dai rispettivi centri sportivi, dove i tecnici parleranno domani in vista della sfida di domenica, grazie ai nostri inviati sui campi:

Inzaghi ritrova Lucas Leiva in mezzo al campo: vorrebbe giocare lui ma Parolo rimane in pre-allarme. Per il resto stesso undici di Genova: torna a tutti gli effetti a disposizione Caicedo, che a differenza di domenica è pronto per subentrare. Prima convocazione per Jony dopo l’arrivo del transfer.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva (Parolo), Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile

Contro la Lazio Fonseca potrebbe cambiare. Florenzi verso l’avanzamento nei trequartisti, con Zappacosta che diventa titolare. Mancini contende il posto a Jesus in difesa, attendendo Smalling, atterrato oggi a Roma e che sarà verosimilmente in panchina nel derby. Veretout e Diawara scalpitano per una maglia da titolare.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Zappacosta, Florenzi, Mancini, Kolarov; Diawara, Cristante; Under, Zaniolo, Florenzi; Dzeko.

Allenatore: Fonseca.