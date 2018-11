Le ultime su Lazio-Spal, i probabili undici della gara

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sfida tra biancoazzurre all'Olimpico di Roma, dove la SPAL ha peraltro ottimi e recenti ricordi (la vittoria esterna colta contro la Roma): entrambe le squadre sono reduci da due pesantissimi 3-0 in uno scontro diretto. La Lazio ha ceduto in casa contro l'Inter, la SPAL tra le mura amiche contro il Frosinone, al primo successo dell'anno. Di seguito le ultime di formazione per la sfida dell'undicesimo turno di campionato di Serie A 2018/19, in programma nel weekend ma che inizierà già stasera con l'anticipo del San Paolo:

Lulic non si è allenato, oggi Inzaghi ha provato Lukaku come laterale mancino, col belga fresco di reintegro in squadra ai danni di Basta. Correa titolare con Immobile in avanti, con Caicedo che torna in panchina e Luis Alberto costretto ad aspettare il proprio turno. Il dubbio principale riguarda la difesa, col ballottaggio Luiz Felipe-Wallace al fianco di Acerbi e Radu.

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Cataldi, Milinkovic-Savic, Lukaku; Correa; Immobile.

Allenatore: Inzaghi.

In porta probabile chance per Milinkovic-Savic, che sfiderà il fratello nella sua seconda sfida da titolare dopo quella contro la Roma, in cui fu espulso. Bonifazi sempre indiziato a tornare titolare, con Cionek in panchina. Solito ballottaggio tra Costa e Fares sulla corsia sinistra, mentre in mezzo con la squalifica di Schiattarella le scelte sono quasi obbligate.

SPAL (3-5-2): Milinkovic-Savic; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Everton Luiz, Valdifiori, Missiroli, Costa; Petagna, Antenucci.

Allenatore: Semplici.