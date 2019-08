Le ultime su Milan-Brescia: Giampaolo cambia. Tocca a Bennacer

© foto di Image Sport

Dopo l'antipasto della prima giornata, la Serie A si concede subito il bis: tra stasera e domenica andrà in scena il secondo atto del campionato di massima divisione, prima della pausa per le nazionali e in attesa della fine del mercato. Alle 20.45 di stasera il derby emiliano tra Bologna e SPAL, domani il big match tra Juve e Napoli e domenica il derby di Roma: la carne sul fuoco non manca davvero. Di seguito le ultime dai rispettivi centri sportivi, grazie ai nostri inviati sui campi:

Giampaolo verso il cambio di modulo rispetto alla sconfitta di Udine. Dal 4-3-1-2 si dovrebbe passare al 4-3-2-1 di ancelottiana memoria, con Suso e Calhanoglu dietro a Piatek. Ieri in allenamento provato anche Jack Bonaventura nei due trequartisti, ma è ancora presto per vederlo dall’inizio. In giornata si capirà di più sulle condizioni di Biglia e Reina. Panchina per Leao.

MILAN (4-3-2-1): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodríguez; Kessie, Bennacer, Paquetà; Suso, Calhanoglu; Piatek.

Allenatore: Giampaolo.

Il Brescia recupera Torregrossa, che sarà a disposizione del mister. Ballottaggio con Ayé, mentre Donnarumma è sicuro di un posto da titolare. In mediana confermati Bisoli e Tonali, Zmrhal potrebbe insediare Dessena per una maglia da titolare.

BRESCIA: Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Zmrhal; Spalek; Torregrossa, Donnarumma

Allenatore: Corini.