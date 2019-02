Le ultime su Milan-Cagliari: i probabili undici della sfida

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Milan per l'Europa che conta, il Cagliari per allontanarsi dalla zona calda della classifica: il confronto di San Siro non mette in palio obiettivi in comune ma punti molto preziosi per le rispettive mire. Da una parte i rossoblù, martoriati dagli infortuni e creditori anche nei confronti della sorte dopo il ko contro l'Atalanta, dall'altra invece i rossoneri, reduci dal pari contro la Roma. Di seguito le ultime di formazione per la sfida del ventitreesimo turno di campionato di Serie A 2018/19, in programma tra stasera e domenica, e che inizierà con la sfida tra Lazio ed Empoli delle 20.30:

Gattuso dovrebbe preferire ancora Calabria sulla destra, nonostante la crescita di Conti. In attacco Piatek al centro, con Suso e Calhanoglu, anche se la crescita di Paquetà potrebbe essere premiata con un posto da mezzapunta. Kessié e Bakayoko inamovibili a centrocampo, ma il rientro in gruppo di Biglia è un’ottima notizia per Gattuso, anche se l’argentino potrebbe essere risparmiato per mettere ulteriore condizione sulle gambe.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Romagnoli, Musacchio, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetà; Suso, Piatek, Calhanoglu.

Vera emergenza davanti, dove oltre a Cerri, nell’ultima settimana sono andati fuori Birsa e Thereau. Con Pavoletti ci sarà Joao Pedro, con Barella avanzato sulla trequarti. A centrocampo invece Faragò, Cigarini e Padoin, spostato dalla fascia dopo l'inedito 3-5-2 con cui la squadra si è schierata nell'ultima sfida interna all'Atalanta.

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Ceppitelli, Pisacane, Pellegrini; Faragò, Cigarini, Padoin; Barella; Joao Pedro, Pavoletti.