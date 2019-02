Le ultime su Milan-Empoli: i probabili undici della sfida

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La 25esima giornata di Serie A si apre con la sfida di questa sera fra Milan e Empoli. I rossoneri andranno a caccia della terza vittoria consecutiva per accorciare (almeno momentaneamente) sull'Inter terza e staccare ulteriormente la Roma quinta. Dall'altra parte l'Empoli, attualmente a 3 punti sopra il Bologna terzultimo e galvanizzato dopo il bel successo (3-0) contro il Sassuolo.

Il Milan dovrà fare a meno dello squalificato Suso, al suo posto ballottaggio Castillejo-Borini con lo spagnolo nettamente favorito. A centrocampo, fra Kessie e Paquetà ci sarà ancora una volta Bakayoko con Biglia in panchina, mentre in difesa sulla destra potrebbe trovare spazio Andrea Conti dal primo minuto. L'ultima volta che l'ex Atalanta aveva giocato titolare con la maglia del Milan era il 27 agosto 2017.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Paquetà; Castillejo, Piatek, Calhanoglu.

Sarà un Empoli molto simile a quello visto contro il Sassuolo, quello che mister Iachini manderà in campo stasera contro il Milan. In porta ci sarà ancora Dragowski, in difesa Dell'Orco nettamente favorito su Rasmussen. A centrocampo si ripropone il dubbio Acquah-Traore, col primo in vantaggio dopo la buona prova col Sassuolo. Davanti, con Caputo, ancora Diego Farias.

EMPOLI (3-5-2): Dragowski; Veseli, Silvestre, Dell'Orco; Di Lorenzo, Acquah, Bennacer, Krunic, Pasqual; Caputo, Farias.