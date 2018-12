Le ultime su Milan-Fiorentina: i probabili undici della sfida

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Centrocampo ai minimi termini per il Milan, ma l'ex Montolivo non dovrebbe partire titolare al cospetto della Fiorentina, tornata a vincere nel derby contro l'Empoli: dopo aver ritrovato Simeone e scoperto Mirallas, Pioli aspetta Pjaca di cui ha parlato anche nella conferenza stampa di oggi. Di seguito le ultime di formazione per la sfida del diciassettesimo turno di campionato di Serie A 2018/19, in programma tutto nella giornata di domani e che inizierà con la sfida tra Lazio e Cagliari delle 12.30:

Gattuso ha praticamente annunciato l'utilizzo di Calhanoglu come mezzala, d'altronde non ha grandi alternative a centrocampo. Montolivo dovrebbe rimanere in panchina, Bertolacci rischia di saltare la sfida mentre davanti è possibile ritorno al tridente con Suso e Castillejo sui lati e Higuain centrale.

Le parole di Gattuso : "Contro Montolivo non ho nulla, faccio delle scelte e giudico chi mettere in campo. Vedo solo dei giocatori più avanti di Montolivo. Chalhanoglu non lo invento io mezzala, in Bundesliga lo ha fatto. Conti? Aspetta solo che lo butti dentro, è pronto. Higuain? Non ho nessun dubbio, devo solo mettere i giocatori nelle condizioni di esprimersi al massimo".

MILAN (3-5-2): Donnarumma; Calabria, Romagnoli, Zapata, Rodriguez; Mauri, Laxalt, Calhanoglu; Suso, Higuain, Castillejo.

Le parole di Pioli : "L'unico non convocato è Diks. Pjaca sta migliorando,mi dà segnali positivi e togliergli pressione non può far altro che fargli bene. Tutti hanno sempre lavorato bene, con serietà e abnegazione. Essere riusciti a vincere dopo tanto tempo ha dato convinzione e motivazioni alla squadra che adesso è molto attenta e determinata".

L'undici sembra definito, grazie ai rientri di Milenkovic e Veretout, da capire semplicemente il modulo: con la difesa a tre Biraghi e Chiesa sulle fasce e Milenkovic più stretto, con lo schieramento a quattro l'italiano sale in attacco e Gerson "scende" a centrocampo. Due soluzioni che potrebbero venire alternate durante la partita stessa.

FIORENTINA (3-4-3): Lafont; Milenkovic, Hugo, Pezzella; Chiesa, Veretout, Benassi, Biraghi; Mirallas, Simeone, Gerson.