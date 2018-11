Le ultime su Milan-Juventus, i probabili undici della gara

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Grande spettacolo nella sfida che chiuderà il turno: la Juventus va a sfidare il Milan, reduce da tre vittorie di fila e rilanciatosi in zona Champions grazie ad una voglia di vincere che ha portato punti in zona Cesarini ma anche ricco di indisponibilità. I bianconeri però non possono decelerare, specie dopo il clamoroso ko interno in Champions League. Di seguito le ultime di formazione per la sfida del dodicesimo turno di campionato di Serie A 2018/19, in programma nel weekend ma che inizierà già stasera con l'anticipo del Benito Stirpe:

Cutrone zoppicante, dovrà stringere i denti per esserci ma va valutato. Lo stesso vale per Calhanoglu, in forte dubbio anche per la panchina, e Kessié: recuperati invece Calabria e Higuain, quest'ultimo dovrebbe guidare l'attacco contro la sua ex squadra. Problemi anche per Musacchio, colpito alla testa contro il Betis, ma per lui il recupero sembra essere più agevole.

MILAN (4-4-2): Donnarumma; Abate, Romagnoli, Musacchio, Rodriguez; Suso, Kessié, Bakayoko, Laxalt; Higuain, Cutrone.

Mandzukic dovrebbe essere il terzo titolare del tridente completato da Ronaldo e Dybala, mentre a centrocampo probabile rientro di Matuidi, lasciato a riposo contro il Manchester United. In difesa possibile rientro per Cancelo, mentre Benatia insidia Chiellini per un posto da titolare al centro della difesa, mentre in porta toccherà ancora a Szczesny.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Chiellini, Bonucci, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Mandzukic, Ronaldo, Dybala.