Le ultime su Milan-Napoli - C'è Cutrone, ma è pronta la sfida polacca

Il primo big match di giornata si disputerà domani sera a San Siro. Da una parte il Milan di Gennaro Gattuso, dall'altra il Napoli di Carlo Ancelotti che torna nell'impianto milanese per la prima volta da avversario. Il tecnico azzurro ha atteso quasi dieci anni per sfidare la sua ex squadra al Meazza, sarà la prima delle due sfide che vedranno le formazioni di fronte. Martedì, infatti, sempre a San Siro il Milan e il Napoli giocheranno per accedere alle semifinali di Coppa Italia.

Tra le file del Milan tornano Calabria, Romagnoli e Kessiè, tutti proposti da Gattuso fin dall'inizio. Si tratta della prima gara dall'addio ufficiale di Higuain, anche se il Pipita ha saltato la partita di lunedì scorso contro il Genoa. Fuori Zapata, infortunatosi proprio in occasione del match col grifone, mentre ci sarà il debutto di Piatek. Dall'inizio o a gara in corso, perché Cutrone è in piena corsa (e al momento favorito) per giocare dall'inizio. "Sembra Robocop", ha detto Gattuso in conferenza per elogiare il polacco appena arrivato in rossonero.

Proprio il pistolero potrebbe essere protagonista di una sfida a distanza con Milik: entrambi polacchi, entrambi con oltre dieci gol in campionato. Tredici per Piatek, undici per l'ex Ajax. Proprio su Milik fa affidamento Ancelotti, visto il magic moment del suo bomber. Al suo fianco c'è Insigne in vantaggio su Mertens. In difesa Malcuit è in vantaggio su Hysaj, fuori Allan e Rog dai convocati (anche a causa del mercato) e per questo al centro della mediana ci sarà Fabian con il recuperato Hamsik.

Queste le probabili formazioni della sfida:

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetà; Suso, Cutrone, Calhanoglu. Allenatore: Gattuso.

Napoli (4-4-2): Meret; Malcuit, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Zielinski, Fabian, Hamsik, Callejon; Insigne, Milik. Allenatore: Ancelotti.