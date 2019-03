Le ultime su Milan-Sassuolo: diversi dubbi per Gattuso, torna Suso

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo lo 0-0 in Coppa Italia, che conferma i grandi miglioramenti difensivi, per il Milan obiettivo tornare a vincere e convincere in campionato, dove sono arrivate tre vittorie di fila. Di fronte ci sarà un Sassuolo ansioso di uscire da un momento di appannamento che ha reso meno attraente anche la classifica. Di seguito le ultime di formazione per la sfida del ventiseiesimo turno di campionato di Serie A 2018/19, che inizierà stasera con la sfida tra Cagliari e Inter alla Sardegna Arena:

Tra i rossoneri torna Suso dal 1' minuto, dopo la squalifica scontata nello scorso turno; a completare il reparto ci saranno Calhanoglu e Piatek, Cutrone dovrà aspettare ancora una volta il suo turno. Recuperato poi Kessiè per la mediana, dopo la contusione muscolare rimediata in Coppa Italia, potrebbe toccare a Paquetà. In difesa Calabria più di Conti, mentre a sinistra dall'inizio Rodriguez. Convocabile Reina, con la Primavera Caldara, fuori Zapata ed il lungodegente Bonaventura.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Paquetá, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Piatek, Castillejo.

Allenatore: Gattuso.

Ballottaggio Djuricic-Boga nel tridente, mentre in mezzo importante il rientro di Magnanelli. Rogerio potrebbe tirare il fiato e Lirola è affaticato, possibile sulle corsie si cambi: Adjapong e Peluso potrebbero trovare spazio al loro posto, con la conferma di Demiral in mezzo, autore di un ottimo debutto contro la SPAL.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Adjapong, Demiral, G. Ferrari, Peluso; Sensi, Magnanelli, Locatelli; Berardi, Babacar, Djuricic.

Allenatore: De Zerbi.