Le ultime su Napoli-Bologna: l'ex Diawara al posto di Hamsik

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nonostante il pareggio della Juventus, il Napoli, ko a San Siro contro l'Inter, ha preso ancora terreno rispetto ai bianconeri. Contro un Bologna in evidente difficoltà, la squadra di Ancelotti vuole riprendere la sua marcia per cercare di riprendere qualche punto ai rivali bianconeri. Il Bologna non vince in campionato dallo scorso 30 settembre: la panchina di Inzaghi traballa pericolosamente.

Mister Ancelotti deve rinunciare all'infortunato Hamsik. Al suo posto potrebbe partire dal primo minuto l'ex di turno Diawara in ballottaggio con Zielinski. Davanti, con la squalifica di Insigne, spazio alla coppia Milik-Mertens. In difesa Maksimovic al posto di Koulibakly, fra i pali c'è Meret.

NAPOLI 4-4-2 - Meret; Malcuit, Albiol, Maksimovic, Ghoulam; Callejon, Allan, Diawara, Ruiz; Milik, Mertens.

Mister Inzaghi ritrova Pulgar in mezzo al campo. Recuperato anche Dzemaili, anche se lo svizzero partirà dalla panchina. Davanti Palacio in coppia con il Ropero Santander, sulla fascia Dijks favorito su Mbaye.

BOLOGNA 3-5-2 - Skorupski; Calabresi, Danilo, Helander; Mattiello, Poli, Pulgar, Svamberg, Dijks; Palacio, Santander.