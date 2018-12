Le ultime su Napoli-Frosinone: Ancelotti studia il turnover per Anfield

Fischio d'inizio previsto per domani alle ore 15.00 allo stadio San Paolo di Napoli

Sarà la sfida del San Paolo ad aprire le danze del sabato di campionato, dopo l’anticipo del venerdì tra Juventus e Inter. Il Napoli dovrà provare ad accorciare le distanze dai bianconeri oppure ad allungare sui nerazzurri, a seconda del risultato di questa sera. Possibile novità in casa azzurra, con Carlo Ancelotti che dovrebbe lanciare dal 1’ Alex Meret. Il portiere ha recuperato appieno dopo l’infortunio al braccio rimediato nel ritiro estivo di Dimaro Folgarida.

Le ultime sul Napoli. Insigne dovrebbe recuperare nonostante la botta rimediata a Bergamo contro l’Atalanta lunedì scorso: il Magnifico farà coppia con Milik, con Mertens inizialmente a riposo in vista della sfida di Anfield contro il Liverpool di martedì prossimo. Diawara dovrebbe prendere il posto di Hamsik, in difesa dovrebbe riposare Mario Rui con Hysaj spostato sulla sinistra. Albiol è fuori dai convocati, al suo posto Luperto o Maksimovic con il giovane ex Empoli in vantaggio. Ipotesi Ounas sulla destra al posto di Callejon, che resta in vantaggio sull'algerino. A gara in corso potrebbero trovare spazio Younes e Ghoulam.

Le ultime sul Frosinone. Mister Moreno Longo ha recuperato Ciano, pronto a sfidare la squadra in cui è cresciuto. Resta il ballottaggio con Cassata e Vloet, a seconda dello schieramento tattico. Tuttavia, in avanti, Pinamonti dovrebbe partire dalla panchina. Per il tecnico c’è anche Krajnc in dubbio.

Le probabili formazioni:

Napoli (4-4-2): Meret; Malcuit, Luperto, Koulibaly, Hysaj; Callejon, Allan, Diawara, Zielinski; Milik, Insigne. Allenatore: Ancelotti.

Frosinone (3-4-2-1): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Capuano; Zampano, Chibsah, Maiello, Beghetto; Ciano, D. Ciofani; Campbell. Allenatore: Longo.