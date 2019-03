Le ultime su Napoli-Juventus: Ancelotti ritrova Insigne, Allegri Dybala

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

I successi in terra emiliana consegnano a Juventus e Napoli uno scontro diretto con 13 punti di distacco in classifica: discorso Scudetto che pare già ampiamente chiuso quindi, ma il convincente successo degli azzurri, tornati a brillare in fase offensiva, aumenta sicuramente la curiosità per la sfida tra le prime due forze del campionato di domenica sera. Di seguito le ultime di formazione per la sfida del ventiseiesimo turno di campionato di Serie A 2018/19, che inizierà stasera con la sfida tra Cagliari e Inter alla Sardegna Arena:

Nel classico 4-4-2 di Ancelotti, Callejon e Zielinski saranno gli esterni, esattamente come contro il Parma. Il rientro di Insigne spinge Mertens in panchina, sicuramente il peggiore degli azzurri contro i ducali. Per il resto, nessuna modifica prevista, con Maksimovic, sostituito a metà sfida la scorsa domenica per problemi di stomaco, pronto a rientrare al fianco di Koulibaly.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Callejón, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Insigne, Milik.

Allenatore: Ancelotti.

Rispetto alla gara di Bologna, torna Szczesny in porta e Chiellini al centro della difesa. Dopo il gol-partita si candida ad un posto anche Dybala, pronto a tornare alle spalle di Mandzukic e Ronaldo, mentre a centrocampo Emre Can insidia il posto di Bentancur, che al momento sembra comunque il favorito per una maglia da titolare.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala; Mandzukic, Ronaldo.

Allenatori: Allegri.