Le ultime su Napoli-Lazio: è sfida del gol, Immobile vs Milik

Napoli vs Lazio è anche la sfida a distanza tra Immobile e Milik, protagonisti di un 2018 molto positivo, l'inizio per l'italiano e la fine per il polacco, e domenica di fronte per lo scontro diretto tra biancocelesti e azzurri. Di seguito le ultime di formazione per la sfida del ventesimo turno di campionato di Serie A 2018/19, in programma tra la giornata di domani e domenica, e che inizierà con la sfida tra Roma e Toro delle 18:

Koulibaly non ci sarà per squalifica, così come Insigne e Allan. Out per infortunio Hamsik e Chiriches, mister Ancelotti dovrebbe confermare Maksimovic in difesa. Possibile chance per Diawara al fianco di Callejon, Ruiz e Zielinski. La distorsione alla caviglia di Mertens non preoccupa, farà coppia con Milik.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Maksimovic, Luperto, Ghoulam; Callejon, Diawara, Zielinski, Ruiz; Milik, Mertens.

Correa è rientrato in gruppo ma non dovrebbe essere titolare nella sfida del San Paolo: Parolo, Leiva e Milinkovic-Savic a centrocampo, mentre Luis Alberto si schiererà alle spalle di Immobile, tornato al gol in Coppa Italia e ansioso di confermarsi contro la squadra del cuore.

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lulic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lukaku; Luis Alberto; Immobile.