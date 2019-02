Le ultime su Napoli-Sampdoria - Gabbiadini titolare. Torna Allan

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Napoli prova a riscattarsi dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Milan mentre la Sampdoria proverà a dare seguito al 4-0 contro l'Udinese provando a confermare un buon momento di forma. Carlo Ancelotti con ogni probabilità mischierà ancora una volta le carte e gli uomini a disposizione, affidandosi comunque al 4-4-2, divenuto un marchio di fabbrica per la sua gestione azzurra. Malcuit confermato a destra come del resto Mario Rui sull'altra fascia. A centrocampo rientrano Allan e Hamsik con Verdi che giocherà a sinistra permettendo a Insigne di tornare in avanti al fianco di Milik preferito a Mertens.

Marco Giampaolo si affida per la prima volta a Gabbiadini da titolare al fianco di Quagliarella. Ramirez torna al suo posto alle spalle degli attaccanti, mentre a centrocampo Jankto è favorito su Praet. In difesa, davanti ad Audero, l'unico vero dubbio riguarda Colley, in ballottaggio con Tonelli. Murru giocherà a sinistra visto che Sala non è ancora al top della forma.

Probabili formazioni:

Napoli (4-4-2): Meret; Mario Rui, Albiol, Koulibaly, Malcuit; Callejon, Allan, Hamsik, Verdi; Insigne, Milik. Allenatore: Ancelotti

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Andersen, Colley, Murru; Jankto, Ekdal, Linetty; Ramirez; Gabbiadini, Quagliarella. Allenatore: Giampaolo