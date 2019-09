Le ultime su Napoli-Sampdoria: occasione per Younes e Depaoli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo le due settimane di pausa dedicate alle nazionali, torna la Serie A, con diversi appuntamenti di spessore. A cominciare dalla sfida di Firenze, dove la Juventus ritrova la guida di Sarri, mentre l'Inter di Conte se la vedrà con l'Udinese. Un weekend di massima divisione particolarmente lungo, visto che si concluderà solo lunedì, con la disputa di Torino-Lecce alle 20.45. Di seguito le ultime dai rispettivi centri sportivi, dove i tecnici stanno ultimando le scelte in vista della sfida di sabato sera, grazie ai nostri inviati sui campi:

Ancelotti prepara la rivoluzione in mediana: Elmas favorito su Allan per il lungo viaggio che il brasiliano dovrà affrontare tornando dal Brasile, stesso discorso anche per Lozano, il cui debutto da titolare sembra dunque rimandato. Al momento è Younes il favorito per il posto di ala sinistra, mentre al centro Fabian Ruiz e a destra l'immancabile Callejon.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Elmas, Zielinski; Callejon, Fabian Ruiz, Younes; Mertens.

Allenatore: Ancelotti.

Depaoli titolare sulla fascia destra della difesa, mentre a centrocampo Ekdal sarà affiancato da Linetty e Jankto, vista anche l'assenza per squalifica di Vieira. In attacco ancora Caprari e Gabbiadini al fianco dell'intoccabile Quagliarella, ma scalpitano anche Bonazzoli e l'ultimo arrivato Emiliano Rigoni.

SAMPDORIA (4-3-3): Audero; Depaoli, Murillo, Colley, Murru; Linetty, Ekdal, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella, Caprari.

Allenatore: Di Francesco.