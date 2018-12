Le ultime su Napoli-SPAL: i probabili undici della sfida

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il successo al cardiopalma contro il Cagliari il Napoli cerca altri tre punti per blindare il secondo posto, provando ad allontanare ulteriormente l'Inter in classifica e magari mettere un po' di pressione ad una Juventus che rischia davvero di essere fuori portata nel giro di poche settimane. La SPAL ha invece tutt'altro obiettivo, come girare a 20 punti e prepararsi ad un girone di ritorno non semplice. Di seguito le ultime di formazione per la sfida del diciassettesimo turno di campionato di Serie A 2018/19, in programma tutto nella giornata di domani e che inizierà con la sfida tra Lazio e Cagliari delle 12.30:

Più Milik di Mertens, ma attacco a parte la formazione azzurra rimane indecifrabile: condizionale d'obbligo anche riguardo il rientro di Meret da titolare, potrebbe esserci un'occasione per Hysaj e Rog dopo diverse panchine. Ma attenzione anche a Verdi, tornato in gruppo e pronto a dare una mano.

Le parole di Ancelotti : "Verdi sta bene, può sicuramente essere utilizzato. La gara di Rog? Potrebbe essere la sua, o di Fabian, o di Zielinski in quella posizione. Allan out per il colpo della strega. Kolibaly out? Non far giocare uno in diffida, significa tenerli fuori due partite con quella per la squalifica. Vogliamo fare un calcio propositivo e senza calcoli per l'Inter. Giocherà la squadra che ritengo migliore, poi dopo penseremo all'Inter, come sempre".

NAPOLI (4-4-2): Meret; Hysaj, Koulibaly, Albiol, Ghoulam; Callejon, Hamsik, Rog, Zielinski; Milik, Insigne.

Nella SPAL i principali dubbi sono legati all'utilizzo intensivo di Lazzari, alla condizione di Floccari e all'assenza di Missiroli, certificata dalle parole di Semplici. Spazio a Valdifiori in regia e al ritorno di Antenucci in attacco, mentre l'esterno destro difficilmente verrà risparmiato al San Paolo.

Le parole di Semplici : "Missiroli non sarà convocato per via dell’infortunio alla coscia e abbiamo anche due diffidati (Kurtic e Petagna, ndr). Floccari? Stiamo valutando in tutti i reparti, perché anche Sergio bisogna dosarlo: tre partite di fila non se le può permettere. Non possiamo spendere troppo e rischiare di non avere un livello adeguato mercoledì. Lazzari ha avuto l’influenza ma sta bene. Chiaro che ha sempre giocato, Coppa Italia a parte, e bisogna valutare anche lui. Valdifiori titolare? Può essere, nulla vieta di riproporre la soluzione che avevamo scelto col Cagliari, spostando Schiattarella di nuovo nel ruolo di mezzala".

SPAL (3-5-2): Gomis; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Schiattarella, Valdifiori, Kurtic, Fares; Antenucci, Petagna.