Le ultime su Napoli-Torino: i probabili undici della sfida

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Napoli per continuare a inseguire la Juventus, il Torino per andare alla caccia dell'Europa. Il posticipo domenicale della ventiquattresima giornata di Serie A vedrà di fronte azzurri e granata al San Paolo che andranno alla caccia di punti importanti per i rispettivi obiettivi. Quella contro Belotti e compagni sarà la prima gara ufficiale in Serie A dei partenopei senza Marek Hamsik, anche se lo slovacco non era stato convocato neanche per la trasferta di Firenze, mentre Walter Mazzarri tornerà in quello che fu il suo stadio e ci terrà particolarmente a fare bella figura.

Carlo Ancelotti dovrà fare a meno di Albiol e Mario Rui in difesa e per questo saranno Maksimovic e Ghoulam a completare il pacchetto arretrato insieme a Koulibaly e uno tra Malcuit e Hysaj. A centrocampo confermato Fabian Ruiz al centro, con Allan al suo fianco, mentre sugli esterni spazio a Zielinski e Callejon. Solito ballottaggio in attacco tra Mertens e Milik con il belga che al momento sembra essere favorito.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Insigne, Mertens.

Qualche dubbio di formazione per Walter Mazzarri in vista della gara del San Paolo, soprattutto a centrocampo dove gli unici sicuri del posto sembrano essere Rincon, Ansaldi e Aina. Per le altre due maglie sono almeno quattro i giocatori in lizza: Meite e Baselli sembrano essere favoriti ma De Silvestri e Lukic scalpitano. In difesa tornerà a disposizione Nkoulou dopo aver scontato la squalifica. In attacco ballottaggio Iago Falque-Zaza.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Djidji, Nkoulou; Aina, Meite, Rincon, Baselli, Ansaldi; Belotti, Iago Falque.