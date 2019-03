Le ultime su Napoli-Udinese: Mertens-Milik va Pussetto-Lasagna

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo aver conquistato il pass per i quarti di Europa League, il Napoli torna a concentrarsi sul campionato. Bisogna ripartire, per la squadra di Ancelotti, poiché nelle ultime cinque apparizioni in Serie A ha vinto solo una volta (4-0 al Tardini di Parma). Il tecnico azzurro deve fare i conti con gli infortuni - accusati post-Salisburgo - di Insigne, Chiriches e Diawara. In difesa ci sarà Ghoulam, oltre la coppia Koulibaly-Maksimovic. In avanti scelte obbligate con Mertens al fianco di Milik.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Fabian, Zielinski; Mertens, Milik.

Mister Nicola deve fare a meno di Opoku, squalificato, e dell'infortunato Nuytinck. Ci sarà Wilmot dal 1', rientra dalla squalifica Mandragora. Okaka è tornato in gruppo, ma la coppia offensiva dovrebbe essere composta da Pussetto e Lasagna.

UDINESE (3-5-2): Musso; Wilmot, Troost-Ekong, De Maio; Stryger Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Zeegelaar; Pussetto, Lasagna.