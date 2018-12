Le ultime su Olympiacos-Milan: Castillejo nel 4-4-2, davanti Higuain

Fonte: Dal nostro inviato ad Atene

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Non ce la fa Jesús Suso. Il Milan sarà orfano di uno dei suoi elementi di maggiore talento per la sfida decisiva di stasera in Europa League contro l'Olympiacos. Al Karaiskakis Gattuso riproporrà l'ormai classico 4-4-2, con Abate titolare al centro della difesa accanto a Zapata. In mezzo, con Kessié, ci sarà Bakayoko, mentre sarà Castillejo il titolare a destra, con Calhanoglu sulla sinistra. Davanti spazio alla coppia formata da Higuain e Cutrone, entrambi alla ricerca di riscatto. I padroni di casa rispondono con un 4-3-3, ma non è escluso che Martins ripieghi su un 4-4-2 speculare a quello dei rossoneri. Ballottaggio tra Elabdellaoui e Torosidis per il ruolo di terzino destro, mentre a sinistra Tsimikas è favorito su Koutris. Bouchalakis sarà in campo se si opterà per uno schieramento con una sola punta, mentre Guerrero è pronto a scendere in campo in coppia con Fortounis in caso contrario.

Le probabili formazioni

OLYMPIACOS (4-3-3): Sà; Torosidis, Vukovic, Cisse, Tsimikas; Camara, Guillerme, Bouchalakis; Fetfatzidis, Fortounis, Podence.

MILAN (4-4-2): Reina; Calabria, Abate, Zapata, Rodriguez; Castillejo, Kessié, Bakayoko, Calhanoglu; Higuain, Cutrone.