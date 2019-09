Le ultime su Parma-Cagliari: Cigarini torna in cabina di regia

Dopo le due settimane di pausa dedicate alle nazionali, torna la Serie A, con diversi appuntamenti di spessore. A cominciare dalla sfida di Firenze, dove la Juventus ritrova la guida di Sarri, mentre l'Inter di Conte se la vedrà con l'Udinese. Un weekend di massima divisione particolarmente lungo, visto che si concluderà solo lunedì, con la disputa di Torino-Lecce alle 20.45. Di seguito le ultime dai rispettivi centri sportivi, dove i tecnici parleranno sabato pomeriggio in vista della sfida di domenica, grazie ai nostri inviati sui campi:

Con il rientro dei nazionali Dermaku, Kucka impegnati negli scorsi giorni, va delineandosi la formazione in casa ducale: Kulusevski si è unito al gruppo oggi, difficile vederlo titolare contro il Cagliari: occasione per Karamoh dunque e a centrocampo anche lo slovacco potrebbe godere di un turno di riposo. Fuori Grassi, toccherà certamente a Brugman. Scontata la maglia da titolare per Darmian, che dovrebbe scalzare Laurini. Grassi e Scozzarella out, per infortunio.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Alves, Iacoponi, Gagliolo; Hernani, Brugman, Barillà; Karamoh, Inglese, Gervinho.

Allenatore: D'Aversa.

Dubbio Ceppitelli/Pisacane per un fastidio muscolare del primo, che ha tuttavia rassicurato nelle sue ultime uscite pubbliche e oggi è tornato in gruppo: a Parma conta di esserci. Rientra Cigarini in cabina di regia, con Nainggolan finito ko per un problema muscolare. Al fianco di Joao Pedro, dietro l'unica punta Simeone, dovrebbe dunque esserci Birsa. Probabile che il brasiliano faccia elastico da centrocampo e attacco.

CAGLIARI (4-3-2-1): Olsen; Pinna, Ceppitelli (Pisacane), Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Joao Pedro, Birsa; Simeone.

Allenatore: Maran.