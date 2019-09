Le ultime su Parma-Cagliari: Darmian esordisce dal primo minuto

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo le due settimane di pausa dedicate alle nazionali, torna la Serie A, con diversi appuntamenti di spessore. A cominciare dalla sfida di Firenze, dove la Juventus ritrova la guida di Sarri, mentre l'Inter di Conte se la vedrà con l'Udinese. Un weekend di massima divisione particolarmente lungo, visto che si concluderà solo lunedì, con la disputa di Torino-Lecce alle 20.45. Di seguito le ultime dai rispettivi centri sportivi, dove i tecnici parleranno sabato pomeriggio in vista della sfida di domenica, grazie ai nostri inviati sui campi:

Segui live e in esclusiva Parma-Cagliari su DAZN! - CLICCA QUI e attiva il tuo mese gratis entro il 6/10/2019

Con il rientro dei nazionali Dermaku, Kucka impegnati negli scorsi giorni, va delineandosi la formazione in casa ducale: Kulusevski si è unito al gruppo oggi, difficile vederlo titolare contro il Cagliari: occasione per Karamoh dunque e a centrocampo anche lo slovacco potrebbe godere di un turno di riposo. Fuori Grassi, toccherà certamente a Brugman. Scontata la maglia da titolare per Darmian, che dovrebbe scalzare Laurini. Grassi e Scozzarella out, per infortunio.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Alves, Iacoponi, Gagliolo; Hernani, Brugman, Barillà; Karamoh, Inglese, Gervinho.

Allenatore: D'Aversa.

Con l'infortunio di Nainggolan, si va verso il ritorno in campo dall'inizio di Luca Cigarini, che dovrebbe riprendersi il posto di regista davanti alla difesa. Qualche problema muscolare anche per capitan Ceppitelli, il quale potrebbe essere sostituito al centro della difesa da Pisacane. Nonostante il rientro in gruppo di Cacciatore, a destra dovrebbe esserci Pinna, con l'intoccabile Pellegrini sull'out opposto. A centrocampo certo il ritorno di Rog, per l'altro posto da mezzala ballottaggio tra Ionita e Nandez, penalizzato dal viaggio con la Celeste di Tabarez. Sulla trequarti favorito Birsa su Castro (ancora non al meglio come condizione).

CAGLIARI (4-3-2-1): Olsen; Pinna, Ceppitelli (Pisacane), Klavan, Pellegrini; Rog, Cigarini, Ionita (Nandez); Birsa; Simeone, Joao Pedro.

Allenatore: Maran.