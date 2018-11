Le ultime su Parma-Frosinone, i probabili undici della gara

© foto di Federico Gaetano

Gialloblù e gialloazzurri arrivano da settimane molto diverse, per effetto di un weekend che ha regalato al Frosinone un successo fondamentale a Ferrara e al Parma un altro severo ko, ancora una volta per un errore individuale oltre che per meriti altrui, a Bergamo. Scontro diretto molto importante per entrambe, anche se per il Frosinone un mancato successo sarebbe quasi letale. Di seguito le ultime di formazione per la sfida dell'undicesimo turno di campionato di Serie A 2018/19, in programma nel weekend ma che inizierà già stasera con l'anticipo del San Paolo:

Inglese non recupera e per D'Aversa le scelte si riducono ancora per effetto della squalifica di Barillà, un bel guaio per un reparto con pochi effettivi visti i gravi infortuni che hanno frenato Grassi, Dezi e Munari. Davanti solito dubbio Siligardi/Di Gaudio, col primo favorito per caratteristiche, mentre in difesa da valutare le condizioni di Gobbi, che si è allenato per metà settimana a parte. In caso di forfait, è rimasto solo Bastoni come alternativa.

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Alves, Gagliolo, Gobbi; Deiola, Stulac, Rigoni; Gervinho, Ceravolo, Siligardi.

Allenatore: D'Aversa.

Nessun cambio nella formazione di mister Longo, che dopo il successo di Ferrara non modifica nulla nell'undici gialloazzurro per la sfida del Tardini. Hallfredsson e Ardaiz non sono a disposizione, come per l'ultima gara. Chibsah e Goldaniga, un po' acciaccati dopo la gara contro la SPAL, sono rientrati in gruppo in settimana e dovrebbero partire ancora titolari.

FROSINONE (3-4-2-1): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Capuano; Zampano, Chibsah, Maiello, Beghetto; Ciano, Campbell; Ciofani.

Allenatore: Longo.