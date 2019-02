Le ultime su Parma-Inter: i probabili undici della sfida

© foto di PhotoViews

Reduce da zero gol e un punto in tre partite, l'Inter proverà a riscattarsi contro una squadra davvero ostica, che ha fermato la Juventus appena cinque giorni fa e che all'andata colse un inaspettato successo grazie al gol dell'ex Dimarco. Il Parma, dopo l'amaro ko contro la SPAL e il bel punto di Torino, va a caccia della prima soddisfazione interna dell'anno. Di seguito le ultime di formazione per la sfida del ventitreesimo turno di campionato di Serie A 2018/19, in programma tra stasera e domenica, e che inizierà con la sfida tra Lazio ed Empoli delle 20.30:

"Solo" un punto in due partite, ma per la terza volta di fila D'Aversa va verso la conferma dell'undici che ha giocato con SPAL e Juve: Alves è recuperato e guiderà la difesa, con Kucka e Barillà mezzali e Scozzarella regista. L'unico dubbio sembra essere davanti, visto che Biabiany potrebbe riposare in favore di Siligardi, il cui impatto a Torino è stato una delle chiavi di volta per la rimonta ducale. Gervinho-Inglese intoccabili.

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Barillà; Gervinho, Inglese, Biabiany.

Diversi i dubbi di formazione per Spalletti, che ha necessità assoluta di vincere: D’Ambrosio appare in vantaggio sul nuovo acquisto Cedric, con lui Asamoah, Skriniar e Miranda, attualmente in vantaggio su de Vrij. Nel centrocampo a tre Brozovic, ma anche Joao Mario e Nainggolan. In attacco, invece, dovrebbe essere recuperato Keita, che andrà in panchina. Squalificato Politano, accanto ad Icardi dovrebbero giocare Candreva e Perisic.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cedric, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Brozovic, Vecino; Candreva, Joao Mario, Perisic; Icardi.