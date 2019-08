Le ultime su Parma-Juventus: Sarri ko, tocca a Martusciello

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Finalmente, si parte! A oltre due mesi di distanza dall'ultima gara della stagione 2018/19, il campionato italiano riaccende i fari sulla competizione, sul campo, sui risultati piuttosto che sul mercato, che per tante squadre è però ancora lontano dall'essere finito. Alle 18 di sabato via a Parma-Juventus, gara d'esordio del nuovo anno, poi via via spazio a tutte le altre partite. Di seguito le ultime dai rispettivi centri sportivi, dove i tecnici parleranno domani in vista della sfida di sabato sera, grazie ai nostri inviati sui campi:

D'Aversa non modifica di molto la squadra che ha vinto in Coppa Italia, anzi le possibilità di una conferma in blocco sono piuttosto alte: dunque Sepe in porta, Laurini a destra e Iacoponi-Alves al centro, con Gagliolo adattato a sinistra per mancanza di alternative. In mezzo l'assenza di Kucka è una defezione importante, toccherà dunque a Hernani gioca al suo posto, con Barillà mezzala sinistra e Brugman regista. Tridente molto forte fisicamente che vede Gervinho a sinistra, Inglese al centro e Kulusevski come ala destra, pronta ad accentrarsi.

PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini, Iacoponi, Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Barillà; Kulusevski, Inglese, Gervinho.

Allenatore: D'Aversa.

Il dubbio principale in casa Juve riguarda curiosamente... il tecnico. Sarri, colpito dalla polmonite, non dovrebbe mettere a rischio ulteriormente la propria salute, quindi toccherà a Martusciello esordire come primo allenatore della Juventus. Il modulo del duo toscano dovrebbe essere il 4-3-3, con Dybala falso nueve e Ronaldo dirottato a sinistra, con Douglas Costa sull'altra corsia. A centrocampo Pjanic in cabina di regia, Rabiot e Khedira ai lati, anche se Ramsey scalpita per esordire.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo.

Allenatore: Martusciello.