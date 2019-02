Le ultime su Parma-Napoli: i probabili undici della sfida

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gara impegnativa per il Parma reduce da 3 sconfitte e un pareggio nelle ultime 4 partite. Al Tardini arriva il Napoli di Ancelotti che nelle ultime due gare non è andato oltre gli 0-0 contro Fiorentina e Torino.

Pochi dubbi per mister D'Aversa, alle prese con diversi infortunati. In difesa torna Gagliolo al centro con Gobbi e Iacoponi sulle fasce. A centrocampo con Barillà e Kucka giocherà Rigoni, davanti solito tridente Biabiany, Inglese, Gervinho.

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Gobbi; Barillà, Rigoni, Kucka; Gervinho, Inglese, Biabiany.

Squalificato Insigne, Ancelotti si affiderà alla coppia Milik-Mertens in attacco. Ancora out Albiol e Mario Rui, sulla fascia sinistra è aperto il ballottaggio fra Ghoulam e Hysaj. A centrocampo chance per Diawara con Fabian Ruiz comunque favorito.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Fabian, Zielinski; Milik, Mertens.