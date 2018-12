Le ultime su Parma-Roma: Torna Dzeko, Ceravolo al posto di Inglese

© foto di Federico Gaetano

Dopo il successo del Franchi contro la Fiorentina, il Parma cerca il successo anche al Tardini contro la Roma. La squadra di Di Francesco, dal canto suo, sembra aver gettato alle spalle il periodo negativo e con un Dzeko in più vuole tornare al successo esterno che in campionato manca dallo scorso 6 ottobre.

Diversi dubbi per mister D'Aversa per la sfida con i giallorossi. Inglese è acciaccato e non si è allento negli ultimi giorni: spazio quindi a Ceravolo dal primo minuto. Rigone in vantaggio su Stulac in mezzo al campo, Deiola e Barillà a completare la mediana. In difesa, dopo il turno di squalifica, torna Bruno Alves.

PARMA 4-3-3 - Sepe; Iacoponi, Alves, Bastoni, Gagliolo; Deiola, Rigoni, Barillà; Biabiany, Ceravolo, Gervinho.

L'unica assenza per mister Di Francesco è quella di Daniele De Rossi. Per il resto tutti a disposizione del tecnico giallorosso. Davanti quindi potrebbero tornare dal primo minuto El Sharaawy e Dzeko, con Zaniolo confermato nel ruolo di trequartista. In difesa ballottaggio fra Fazio (favorito) e Juan Jesus.

ROMA 4-2-3-1 - Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Under, Zaniolo, El Shaarawy; Dzeko.