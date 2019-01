Le ultime su Parma-SPAL - Ballottaggio Siligardi-Biabiany tra i crociati

© foto di Federico Gaetano

Il Parma vuole continuare il suo cammino, che l'ha finora portato a sognare le coppe europee. La formazione ducale ospita al Tardini la SPAL per il derby emiliano, con gli estensi che domenica scorsa hanno impattato per 1-1 nell'altra sfida emiliana contro il Bologna a Ferrara.

In casa crociata salgono le quotazioni di Scozzarella per la cabina di regia, in avanti c'è la certezza legata a Gervinho e Inglese mentre Siligardi è in ballottaggio con Biabiany. A centrocampo Gobbi è favorito per una maglia da titolare su Dezi, nella retroguardia confermato Bruno Alves nonostante le voci che lo vogliono pronto a raggiungere l'amico Cristiano Ronaldo alla Juventus.

Tra le file della SPAL c'è Cionek out per squalifica, a centrocampo c'è Valdifiori in pole su Schiattarella per giocare dall'inizio. Semplici, per l'attacco, punterà su Antenucci e Petagna.

Queste le probabili formazioni della sfida:

Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Alves, Bastoni, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Gobbi; Gervinho, Inglese, Siligardi. Allenatore: D'Aversa.

SPAL (3-5-2): Viviano; Bonifazi, Vicari, Felipe; Lazzari, Missiroli, Valdifiori, Kurtic, Fares; Antenucci, Petagna. Allenatore: Semplici.