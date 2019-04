Le ultime su Roma-Fiorentina: c'è Under, ko Manolas. Tocca a Marcano

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nove gare alla fine della stagione, ogni punto conta e anche tra Roma-Fiorentina, gara di stasera, in palio c'è un successo che può contare molto. Per i giallorossi in particolare, alla ricerca di tre punti che possano rilanciare le ambizioni di Champions di De Rossi e compagni, mentre i viola non hanno abbandonato le velleità di Europa League e in generale vorrebbero cogliere un'altra vittoria prestigiosi per caricarci al meglio in vista di un finale di stagione che vede la Fiorentina interessata dalla semifinale di Coppa Italia.

Tanti i dubbi nella Roma, con Ranieri che potrebbe anche concedere un turno di riposo ad Olsen preferendogli Mirante in porta. Karsdorp mette Santon in dubbio come terzino destro titolare, mentre con la squalifica di Manolas tocca a Marcano schierarsi al fianco di Fazio. In attacco un tra Dzeko e Schick dovrebbe finire in panchina, ma si scalda Under per una maglia nel 4-3-3, Zaniolo dovrebbe partire stavolta dall'inizio ma come mezzala di centrocampo, nel ruolo in cui lo vorrebbe consacrare Mancini.

ROMA (4-3-3): Mirante; Karsdorp, Fazio, Marcano, Kolarov; Zaniolo, Nzonzi, Cristante; Under, Dzeko, Perotti.

Stefano Pioli recupera Chiesa anche se il giovane attaccante non è al top, al momento non sembra probabile che l'italiano possa partire dal primo minuto. Out Edimilson Fernandes, Dabo dovrebbe essere titolare a centrocampo. Dietro recuperato anche Pezzella dopo la squalifica, Veretout dovrebbe far ritorno in cabina di regia nel 4-3-3 gigliato.

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Dabo; Gerson, Simeone, Muriel.