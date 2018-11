Le ultime su Roma-Inter: emergenza per DiFra, torna Icardi dal 1'

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non è un ottimo momento in casa Roma, giù in classifica rispetto alle aspettative di inizio stagione. Voci provenienti dalla capitale vogliono Di Francesco in bilico e possibile esonerato in caso di mancata vittoria domenica sera contro l'Inter, con il ds Monchi pronto a dimettersi qualora l'allenatore dovesse essere mandato via. Il ko col Real Madrid in Champions League cambia nulla ai fini della qualificazione agli ottavi, ma Pallotta attende il rilancio della sua squadra. L'Inter, invece, è al terzo posto (a un punto dal Napoli) ma arriva all'appuntamento dell'Olimpico dopo il ko a Wembley contro il Tottenham. Non il modo migliore per preparare una gara comunque delicata.

Tra l'altro, in casa Roma, c'è da fare i conti con i numerosi infortuni. Di Francesco perde Dzeko ed El Shaarawy, out anche De Rossi. A centrocampo dovrebbe esserci Zaniolo dal 1' (in ballottaggio col recuperato Pastore), mentre Lorenzo Pellegrini è out ma potrebbe recuperare in extremis. Hanno recuperato Olsen e Manolas. In avanti ci sarà Schick, supportato da Under, Kluivert e appunto uno Zaniolo e Pastore.

Spalletti deve fare i conti con le non perfette condizioni di De Vrij, per questo potrebbe esserci Miranda. Out Nainggolan per infortunio, al posto del belga ci sarà Joao Mario. In avanti, invece, tornano - rispetto alla gara contro il Frosinone - Icardi e Perisic dall'inizio.

Le probabili formazioni:

Roma (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Fazio, Manolas, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Under, Zaniolo, Kluivert; Schick. Allenatore: Di Francesco.

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, De Vrij, Asamoah; Brozovic, Vecino; Politano, Joao Mario, Perisic; Icardi. Allenatore: Spalletti.