Le ultime su Roma-Milan: rientra De Rossi. Conti scalpita

Una sfida che può trasformarsi in decisiva per Di Francesco dopo il 7-1 subito contro la Fiorentina in Coppa Italia. Dall'altra parte, un Milan pronto a caccia di un'ulteriore spinta per dare forza alle proprie ambizioni Champions. Uno spareggio per il quarto posto che arriva presto ma che può cambiare l'esito della corsa europea.

Il tecnico della Roma cambia molto rispetto alla disfatta del Franchi, mandando in campo Santon a destra spostando Florenzi in avanti. A centrocampo torna capitan De Rossi dopo una lunga assenza che ha condizionato diverse gare romaniste. Insieme a lui sarà Pellegrini ad agire da vertice basso. Inamovibile Zaniolo, con Dzeko che torna titolare dopo il cartellino rosso subito in Coppa.

Gattuso, dopo il successo contro il Napoli, si affida ancora al Pistolero Piatek, con Cutrone costretto alla panchina. Altra conferma per Paquetà in mediana insieme a Bakayoko, in uno splendido momento di forma. In avanti, a completare il tridente, saranno Calhanoglu e Suso. In difesa il dubbio è sulla destra con Conti che scalpita e che potrebbe conquistare il posto da titolare al posto di Calabria.

Probabili formazioni:

Roma (4-2-3-1): Olsen; Santon, Manolas, Fazio, Kolarov; De Rossi, L. Pellegrini; Florenzi, Zaniolo, El Shaarawy; Dzeko. Allenatore: Di Francesco

Milan (4-3-3): Donnarumma; Conti, Romagnoli, Musacchio, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetà; Suso, Piatek, Calhanoglu. Allenatore: Gattuso