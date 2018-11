Le ultime su Roma-Sampdoria, i probabili undici della gara

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo aver collezionato la terza vittoria di fila in Champions League, la Roma proverà a fare cinque, complessive, in Serie A: di fronte avrà una Sampdoria ferita dall'ultima brutta prestazione contro il Torino, non certo una sfida facile per i giallorossi che non possono però permettersi più passi falsi. Di seguito le ultime di formazione per la sfida del dodicesimo turno di campionato di Serie A 2018/19, in programma nel weekend ma che inizierà già stasera con l'anticipo del Benito Stirpe:

Roma dovrebbe cambiare ancora tanto rispetto alla sfida di Mosca, con Di Francesco che ruota gli uomini a disposizione per mettere in campo una squadra sempre fresca. In dubbio anche Dzeko, che potrebbe godere di un turno di riposo in favore di Schick, mentre dovrebbero tornare titolari Under ed El Shaarawy. Jesus affiancherà Manolas al centro, mentre Kolarov dovrebbe essere preferito a Santon a sinistra.

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Manolas, Jesus, Kolarov; Nzonzi, Cristante; Under, Pellegrini, El Shaarawy; Schick.

Colley dovrebbe essere preferito a Tonelli nella retroguardia di Giampaolo, che ha perso un titolarissimo come Barretto e ha la doppia possibilità Jankto-Linetty per sostituirlo: dovrebbe spuntarla l'ex Udinese, mentre sulla trequarti ancora Saponara alle spalle di Quagliarella e Defrel.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Colley, Andersen, Murru; Praet, Ekdal, Jankto; Saponara; Quagliarella, Defrel.