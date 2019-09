Le ultime su Roma-Sassuolo: Smalling in dubbio, problema muscolare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo le due settimane di pausa dedicate alle nazionali, torna la Serie A, con diversi appuntamenti di spessore. A cominciare dalla sfida di Firenze, dove la Juventus ritrova la guida di Sarri, mentre l'Inter di Conte se la vedrà con l'Udinese. Un weekend di massima divisione particolarmente lungo, visto che si concluderà solo lunedì, con la disputa di Torino-Lecce alle 20.45. Di seguito le ultime dai rispettivi centri sportivi, dove i tecnici parleranno sabato in vista della sfida di domenica, grazie ai nostri inviati sui campi:

Smalling era il favorito per affiancare Fazio al centro della difesa, ma il problema muscolare di stamane lo mette in dubbio per la gara di domenica: se non dovesse farcela, pronto Mancini. A centrocampo rientro di Veretout pronto, dovrebbe affiancare Cristante con Pellegrini avanzato nel trio dietro le punte: l'ex della gara quindi trequartista centrale, con Zaniolo a destra e Mkhitaryan a sinistra. L'alternativa è sempre l'avanzamento di Florenzi, con Spinazzola terzino destro.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Smalling/Mancini, Fazio, Kolarov; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

Allenatore: Fonseca.

Al momento tre dubbi per Roberto De Zerbi: Toljan-Muldur sulla fascia destra, due tra Duncan-Locatelli-Bourabia a centrocampo, uno tra Defrel o Boga in attacco. In caso di inserimento di quest'ultimo sarà 4-3-3, con l'ex Samp dovrebbe essere più 4-3-1-2: Defrel trequartista in tal caso, pronto a svariare su tutto il fronte d'attacco.

SASSUOLO (4-3-1-2): Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Peluso; Duncan, Obiang, Locatelli; Traoré; Berardi, Caputo.

Allenatore: De Zerbi.