Le ultime su Roma-Sassuolo: tocca a Veretout, Pellegrini avanza

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo le due settimane di pausa dedicate alle nazionali, torna la Serie A, con diversi appuntamenti di spessore. A cominciare dalla sfida di Firenze, dove la Juventus ritrova la guida di Sarri, mentre l'Inter di Conte se la vedrà con l'Udinese. Un weekend di massima divisione particolarmente lungo, visto che si concluderà solo lunedì, con la disputa di Torino-Lecce alle 20.45. Di seguito le ultime dai rispettivi centri sportivi, dove i tecnici parleranno sabato in vista della sfida di domenica, grazie ai nostri inviati sui campi:

Smalling è pronto: dovrebbe essere l'inglese ad affiancare Fazio al centro della difesa per dare più certezze al vero punto debole della Roma in queste prime giornata: la fase difensiva. A centrocampo rientro di Veretout pronto, dovrebbe affiancare Cristante con Pellegrini avanzato nel trio dietro le punte, al posto di Under (da capire chi si schiererà sulla destra, il favorito al momento è Zaniolo). L'alternativa è Florenzi spostato in avanti, con Spinazzola a destra e Kluivert in panchina.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Smalling, Fazio, Kolarov; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

Allenatore: Fonseca.

Roberto De Zerbi dovrebbe rinunciare al solo Magnanelli in occasione della gara di domenica. Chiriches, ultimo arrivato, potrebbe partire dalla panchina così come Defrel ma l'attaccante, a differenza del difensore, ha lavorato con i neroverdi durante la sosta e potrebbe essere il jolly offensivo da schierare sin dal 1' minuto. In difesa potrebbe rivedersi Toljan, a centrocampo Bourabia, dall'inizio al posto di uno tra Duncan e Locatelli.

SASSUOLO (4-3-1-2): Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Peluso; Duncan, Obiang, Locatelli; Traoré; Berardi, Caputo.

Allenatore: De Zerbi.