Le ultime su Roma-Torino: Di Francesco conferma Dzeko dal 1'

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la settimana agli antipodi per quanto riguarda la Coppa Italia (giallorossi avanti, granata eliminati), Roma e Torino si sfidano per la prima giornata di ritorno con obiettivi molto chiari riguardo la seconda parte di stagione, in cui entrambe inseguiranno una qualificazione europea fondamentale per i rispettivi obiettivi. Di seguito le ultime di formazione per la sfida del ventesimo turno di campionato di Serie A 2018/19, in programma tra la giornata di domani e domenica, e che inizierà proprio con la sfida tra Roma e Toro delle 18:

Di Francesco ha chiarito in conferenza stampa che difficilmente rischierà Florenzi. Karsdorp è apparso in ottima condizione, potrebbe toccare ancora a lui nel ruolo di terzino destro, mentre a centrocampo difficile che venga rischiato Nzonzi. Davanti ancora Dzeko dal primo minuto, con Kluivert preferito ad El Shaarawy sull'out di sinistra. Zaniolo favorito su Pastore sulla trequarti.

ROMA (4-3-1-2): Olsen; Karsdorp, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Pellegrini; Under, Zaniolo, Kluivert; Džeko.

Lukic prova a recuperare per essere titolare al fianco di Rincon e Ansaldi, mentre Aina e De Silvestri saranno sulle corsie laterali. Davanti ancora Belotti e Iago Falque, con Zaza costretto ad aspettare il proprio momento in panchina. Fuori Baselli, per problemi muscolari, ma anche Izzo e Meitè per squalifica: i problemi per Mazzarri sono soprattutto in mezzo.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Bremer, N'Koulou, Djidji; De Silvestri, Lukic, Rincon, Ansaldi, Aina; Belotti, Iago Falque.