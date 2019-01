Le ultime su Samp-Udinese - Ballottaggio al fianco di Quagliarella

© foto di Insidefoto/Image Sport

La Sampdoria vuole tornare alla vittoria che manca dal giorno di Santo Stefano, mentre l'Udinese vuole fare punti per dimenticare il ko col Parma e per provare ad allungare sulla zona retrocessione. La sfida di domani a Marassi sarà importante per gli obiettivi delle due formazioni: Giampaolo vuole lottare per l'Europa, i friulani chiedono tranquillità nella seconda parte di stagione.

Tra le file della Sampdoria c'è spazio per Saponara, vista la squalifica di Ramirez. Fuori Caprari per infortunio, Gabbiadini e Defrel si giocano la maglia da titolare al fianco del bomber Quagliarella. Al momento, almeno dall'inizio, è favorito l'ex romanista. Colley invece contende il posto a Tonelli, mentre Linetty dovrebbe riprendersi il posto a centrocampo. Altrimenti è pronto Jankto.

In casa Udinese c'è Mandragora a centrocampo, spingendo così De Paul a sostegno dell'attaccante Okaka. L'ex Watford sembra, almeno al momento, in vantaggio su Lasagna. Rientra Pussetto dopo la squalifica, ma Nicola dovrebbe tenerlo inizialmente in panchina. Convocato De Maio, appena arrivato a Udine: l'ex Bologna potrebbe debuttare e prendere il posto di Opoku.

Queste le probabili formazioni della sfida:

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Andersen, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Saponara; Quagliarella, Defrel. Allenatore: Giampaolo.

Udinese (3-5-1-1): Musso; Opoku, Nuytinck, Troost-Ekong; Fofana, Behrami, Mandragora, D'Alessandro; De Paul; Okaka. Allenatore: Nicola.