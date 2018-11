Le ultime su Sampdoria-Bologna: Palacio sfida Quagliarella

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Due squadre non al meglio, Samp e Bologna, si sfidano per cercare tre punti che sarebbero molto molto importanti per le rispettive classifiche: si mormora che la panchina di Inzaghi sia anche a rischio dopo il crollo al terzultimo posto della classifica, mentre la Samp va alla ricerca di un successo che possa interrompere una serie molto negativa tra sconfitte e pareggi. Di seguito le ultime di formazione per la sfida del quattordicesimo turno di campionato di Serie A 2018/19, in programma nel weekend ma che inizierà domani sera con la sfida tra estensi e azzurri di Toscana:

Tre dubbi, uno per reparto, per Giampaolo in vista della sfida la Bologna: Tonelli dovrebbe avere la meglio su Colley in difesa, mentre Vieira è favorito su Ekdal in cabina di regia, con Ramirez che vincerebbe il ballottaggio su Saponara di conseguenza. Davanti ancora Quagliarella con Defrel.

SAMPDORIA (3-5-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Andersen, Murru; Praet, Vieira, Linetty; Ramirez; Quagliarella, Defrel.

Inzaghi ripensa al 3-5-2: Calabresi, Danilo e Helander comporranno la difesa, Mattiello a destra e probabilmente Dijks a sinistra. Poli, Pulgar (o Nagy) e Svanberg in mezzo. Santander e Palacio in avanti anche se Falcinelli spinge per tornare titolare dopo tantissima panchina.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Calabresi, Danilo, Helander; Mattiello, Poli, Pulgar, Svanberg, Dijks; Santander, Palacio.