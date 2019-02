Le ultime su Sampdoria-Frosinone: i probabili undici della sfida

© foto di Insidefoto/Image Sport

I ko dell'ultimo turno sono stati netti e brucianti, ma per Sampdoria e Frosinone c'è subito un'occasione per rimettersi in pista: i blucerchiati, fermati dal Napoli, continuano a sognare l'Europa, mentre i ciociari devono recuperare terreno su Empoli e Udinese in classifica. Di seguito le ultime di formazione per la sfida del ventitreesimo turno di campionato di Serie A 2018/19, in programma tra stasera e domenica, e che inizierà con la sfida tra Lazio ed Empoli delle 20.30:

Gabbiadini in ballottaggio con Defrel per far coppia con Quagliarella dall'inizio, mentre sulla corsia sinistra di difesa possibile esordio per Tavares, vista l'assenza di Murru (squalificato). Per gli ormai noti motivi Tonelli è destinato alla panchina, con Colley al centro della difesa con Andersen. A centrocampo il rientro di Praet, al fianco di Ekdal e Linetty.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Andersen, Colley, Tavares; Praet, Ekdal, Linetty; Saponara; Quagliarella, Gabbiadini.

Viviani e Valzania vanno verso la conferma a centrocampo, anche se Maiello e Cassata sono in rimonta. Goldaniga si candida per una maglia da titolare nel terzo difensivo, mentre in l'influenza mette a rischio Pinamonti: potrebbe arrivare il momento di Trotta, sarebbe l'esordio dal primo minuto, naturalmente in coppia con Ciano.

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano; Zampano, Chibsah, Viviani, Valzania (Cassata), Beghetto; Ciano, Trotta.