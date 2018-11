Le ultime su Sampdoria-Torino, i probabili undici della gara

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Torino fa visita ad una Sampdoria ferita dal ko rocambolesco del weekend scorso, a Milano contro i rossoneri di Gattuso. Giampaolo ha caricato l'ambiente ma di fronte avrà una formazione, priva del tecnico Mazzarri, squalificato, che ha bisogno di punti e continuità per inseguire i propri obiettivi. Di seguito le ultime di formazione per la sfida dell'undicesimo turno di campionato di Serie A 2018/19, in programma nel weekend ma che inizierà già stasera con l'anticipo del San Paolo:

Le condizioni di Defrel, costretto al cambio a San Siro per un problema muscolare, non sembrano preoccupanti ma Giampaolo sembra orientato a non rischiare. Giovedì l'attaccante ha ripreso i primi passi in gruppo, ma dovrebbe essere Caprari ad affiancare Quagliarella, con Saponara ancora trequarista. Non al meglio Murru, possibile occasione per Sala in difesa nonostante i risultati non eccezionali dell'ultima sfida.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Andersen, Sala; Barreto, Ekdal, Praet; Quagliarella, Caprari.

Salvo infortuni dell'ultimo momento dovrebbe essere la stessa scesa in campo con la Fiorentina la formazione del Torino per la trasferta all'Olimpico di Torino. Per Zaza e Soriano dovrebbe essere ancora panchina dunque, con possibile subentro nella ripresa. Ansaldi e Lyanco dovrebbero rientrare nei convocati, essendo completamente ristabiliti.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, N'Koulou, Djidji; De Silvestri, Meité, Rincon, Baselli, Ola Aina; Falque, Belotti.