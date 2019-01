Le ultime su Sassuolo-Cagliari - Babacar prende il posto di Boateng

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sono ventisei i punti in classifica del Sassuolo, cinque in più del Cagliari. La sfida di domani pomeriggio vedrà di fronte le formazioni di De Zerbi e Maran, con i neroverdi a caccia del successo che manca da metà dicembre. La vittoria servirebbe, e tanto vista la graduatoria, anche ai sardi che hanno conquistato appena un punto nelle ultime due gare.

Tra gli emiliani è out Sensi, squalificato, per questo a centrocampo ci sarà Magnanelli con Bourabia e Duncan. Quest'ultimo, però, non sembra essere al top per un problema al polpaccio; se non dovesse farcela è pronto Locatelli a giocare dall'inizio. Con la cessione di Boateng al Barcellona, invece, Babacar giocherà al centro del fronte offensivo con Berardi e Djuricic ai lati. In difesa out Marlon.

Il Cagliari vede in difesa la sfida tra Pisacane e Romagna, a centrocampo Cigarini è favorito su Bradaric mentre in attacco Birsa sembra recuperato dall'influenza. Fuori Klavan operato in settimana per una tendinopatia achillea.

Queste le probabili formazioni della sfida:

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Magnani, Ferrari, Rogerio; Bourabia, Magnanelli, Duncan; Berardi, Babacar, Djuricic. Allenatore: De Zerbi

Cagliari (4-3-2-1): Cragno; Srna, Pisacane, Ceppitelli, Padoin; Barella, Cigarini, Ionita; Joao Pedro, Birsa; Pavoletti. Allenatore: Maran.